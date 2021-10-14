Осужденный за шпионаж экс-сотрудник МВД Латвии просит расследовать коррупцию в полиции

РИГА, 14 октября. /ТАСС/. Бывший сотрудник МВД Латвии Олег Бурак, который был приговорен к 15 годам лишения свободы за шпионаж в пользу России, просит расследовать коррупцию в Государственной полиции республики. Он считает, что стал жертвой шпиономании из-за своей борьбы с коррупцией в правоохранительных органах.

Как рассказала в четверг корреспонденту ТАСС адвокат Бурака Имма Янсоне, соответствующее письмо почти на 40 страницах он направил министру внутренних дел страны Марии Голубевой и судье Рижского окружного суда Диане Думбре. Бурак считает, что дело о шпионаже против него - это месть за то, что, работая в структурах МВД, он боролся с коррупцией, за что в свое время был уволен, но потом восстановлен на службе.

"Это письмо с просьбой расследовать обстоятельства его дела. Но доказательств никаких нет, есть только его утверждения. Конечно, никто этого делать не будет. Даже если его утверждения соответствуют действительности, то я на 100% уверена, что никто ничего расследовать не будет", - отметила адвокат.

По ее словам, апелляционный суд продолжает рассмотрение дела Бурака. "Сейчас мы вошли в стадию прений второй инстанции - Рижского окружного суда. Прокурор уже свою речь сказал, и 26 октября адвокаты будут говорить каждый свою речь. После этого последнее слово будет предоставлено Бураку, но я сейчас не могу сказать, когда это будет. Возможно, в декабре", - рассказала Янсоне.

Дело Бурака

В середине октября 2018 года Служба государственной безопасности (СГБ) страны по подозрению в шпионаже в пользу России задержала Бурака, гражданина Латвии 1956 года рождения, который долгое время работал в МВД республики. На пенсию он вышел в конце 2006 года. В качестве меры пресечения в отношении него был избран арест.

В конце марта 2019 года СГБ направила в прокуратуру просьбу начать уголовное преследование Бурака по статьям о шпионаже, незаконном обороте огнестрельного оружия, распространении порнографии и незаконном обороте оборудования, предназначенного для оперативной работы. В конце мая прокуратура передала это дело в суд Видземского предместья Риги, который приступил к его рассмотрению в середине июня. В августе 2020 года суд признал Бурака виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы за шпионаж в пользу России. Защита Бурака подала апелляцию на этот приговор суда.

Как указала ранее корреспонденту ТАСС Янсоне, защита настаивает на полном оправдании Бурака, считает это дело политизированным. Сам Бурак подозрения в свой адрес полностью отвергает и считает себя невиновным.