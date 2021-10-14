Всероссийская перепись населения впервые открылась на "Госуслугах"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Впервые в истории страны Всероссийская перепись населения открылась на портале Госуслуг, говорится в сообщении Минцифры со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"Это первая цифровая перепись у нас в стране. Главное нововведение - возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг. Этой опцией могут воспользоваться около 100 миллионов россиян, имеющих стандартную или подтвержденную учетную запись. Впервые в истории страны все переписчики пойдут не с бумажными книгами, а с планшетами отечественного производства, которых произведено 360 тысяч. В будущем планшеты планируется переиспользовать для проведения исследований Росстатом, а также для улучшения оказания услуг гражданам, особенно в социальной сфере. За счет цифровизации Росстат сможет быстрее обрабатывать переписные листы с применением современных технологий работы с данными. В частности, будут применяться технологии искусственного интеллекта", - отметил Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении Минцифры.

В министерстве добавили, что впервые перепись проходит в онлайн-формате - заполнить анкету для сбора статистических данных россияне могут на портале Госуслуг по адресу census.gosuslugi.ru.

Пользователям единого портала Госуслуг для заполнения электронного переписного листа нужна подтвержденная или стандартная учетная запись. Заполнить форму можно с компьютера, планшета, смартфона в любом месте, где есть доступ в интернет. Проживающие в России граждане других стран также могут принять участие в переписи, для этого им необходимо иметь учетную запись иностранного гражданина на портале Госуслуг с подтвержденным СНИЛС.

"Электронный переписной лист специально адаптирован под портал Госуслуг таким образом, чтобы анкету было удобно заполнять. Реализован простой и интуитивно понятный пользовательский путь, используются подсказки. Время заполнения листа на портале - 15-25 минут. Важно, что черновик переписного листа сохраняется на каждом поле ввода. То есть пользователь может сделать перерыв и завершить заполнение анкеты позднее", - рассказал замглавы Минцифры России Олег Качанов.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года на большей части территории России, а в отдаленных и труднодоступных территориях перепись продлится до 20 декабря 2021 года. На портале Госуслуг заполнить можно электронный переписной лист с 15 октября по 8 ноября 2021 года.