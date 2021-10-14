Построенный в рамках ГЧП оперблок открылся в филиале МНТК "Микрохирургия глаза" на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Операционный блок хирургии патологии слезных путей и окулопластики открылся в Екатеринбургском центре МНТК "Микрохирургия глаза", площадь блока, построенного в рамках ГЧП, составила 300 кв. м, вложения в проект за счет собственных средств центра превысили 300 млн рублей.

"Это очень хороший пример государственно-частного партнерства. <...> Это одно из перспективнейших направлений <...>, потому что инвесторы вкладываются, очень серьезно развивают какое-то направление, при этом государство берет на себя обязательства и включает их в систему обязательного медицинского страхования", - сказал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев на брифинге журналистам.

Якушев отметил, что у пациентов появляется больше возможностей получать качественное лечение. Он добавил, что Свердловская область является лидером в оказании помощи по офтальмологическому направлению.

"Наш центр и врачи центра являются новаторами в применении оборудования, причем, применения оборудования в мире. То есть они заказывают специализированное оборудование изготовителям этого оборудования под собственные нужды. Конечно, это серьезный драйвер для развития всей медицины", - сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Как пояснили в пресс-службе Екатеринбургского центра МНТК "Микрохирургия глаза", операционный блок площадью 300 кв. м построили на месте внутрибольничной аптеки, перенесенной в реконструированные подвальные помещения клиники. Проект реализовали в течение трех лет, вложения в него за счет собственных средств Центра составили свыше 300 млн рублей. В новом оперблоке будет проводится хирургия патологий слезного аппарата, к которой относятся врожденные и приобретенные заболевания слезных путей у детей и взрослых, посттравматические реконструкции лицевого скелета, восстановление слезных протоков после сочетанных черепно-мозговых травм и многое другое. Без необходимого лечения эти заболевания могут привести к слепоте, а у детей - к угрозе жизни.

О Центре

2 ноября 1988 года академиком С. Н. Федоровым открыли Свердловский филиал комплекса "Микрохирургия глаза". За это время специалисты Центра обследовали и проконсультировали более 5 млн жителей России, ближнего и дальнего зарубежья. Клиника располагает мощной диагностической линией, оснащенными ультрасовременными технологиями операционными залами, стационаром.

В Екатеринбурге работают Центр рефракционно - лазерной хирургии, два отделения охраны детского зрения Центра, городское отделение диагностики и лечения глаукомы, оптический салон Центра.