В Казани появится виртуальная карта с доступной средой для инвалидов

КАЗАНЬ, 14 октября. /ТАСС/. Виртуальная карта, на которой будут обозначены социальные объекты и уровень их подготовки к посещению людьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), появится в Казани. Об этом журналистам в четверг сообщила пресс-служба мэрии города.

"На карте будут отмечены все социальные объекты: красным цветом будут выделены учреждения с низким качеством доступной среды, желтым - со средним, зеленым - полностью соответствующие требованиям", - сообщили в мэрии.

Как рассказали в пресс-службе, карта доступности поможет людям с ОВЗ заранее подготовиться к посещению того или иного учреждения.

Как объяснили в мэрии, все критерии - наличие пандусов, лифта, кнопки вызова персонала и другие - невозможно обозначить на уже существующих картах, поэтому предлагается создать отдельную.

"На базе собранных данных мы сможем создать уникальную, собственную карту, а также частично ввести данные в "Яндекс.Карты", "Гугл-карты" и "2ГИС", - передает мэрия слова советника мэра Казани по цифровизации Максима Булатова.

В Казани уже создан Telegram-бот "Доступная Казань", с помощью которого жители города могут сообщать о труднодоступных для людей с ОВЗ местах. Эти объекты планируется наносить на карту. Чтобы сообщить о проблеме, нужно найти Telegram-бот "Доступная Казань", максимально точно и кратко описать адрес участка, который недоступен маломобильным группам, отправить фотографию проблемного участка.