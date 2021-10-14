Петербург освоил практику создания стационаров-трансформеров менее чем за полгода

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Практика строительства стационаров-трансформеров, которые можно оперативно перепрофилировать на лечение пациентов с коронавирусом, выработали в Санкт-Петербурге менее чем за полгода. Об этом, как сообщила пресс-служба городской администрации, сказал в четверг губернатор Петербурга Александр Беглов на встрече с заместителем председателя правительства России Татьяной Голиковой.

"Приспособление действующих стационаров для лечения инфекционных больных требует инженерных решений, немалых затрат и времени. Но самое главное - эти койки нужны для лечения плановых больных. Поэтому уже в начале пандемии мы приняли решение строить стационары-трансформеры. Они позволяют оказывать медицинскую помощь пациентам по востребованным профилям, а при необходимости быстро перепрофилируются в инфекционный госпиталь. Мы научились проектировать и строить такие трансформеры в рекордно короткие сроки - менее чем за полгода", - передала пресс-служба слова губернатора.

Беглов рассказал, что за 1,5 года в Петербурге построили три стационара-трансформера - это новые корпуса Госпиталя для ветеранов войн на 405 коек, больницы Святителя Луки на 200 коек и хирургический корпус 33-й больницы в Колпино на 400 коек. С вводом еще одного корпуса больницы Святого Георгия в декабре этого года в городе прибавится еще 1 400 новых коек. По его словам, на очереди пятый трансформер - в Институте скорой помощи имени Джанелидзе. В 2022 году начнется строительство нового корпуса больницы № 15.

Татьяна Голикова осмотрела в Петербурге новый корпус Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице, сообщила пресс-служба Смольного.