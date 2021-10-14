Почти 200 заявок из 19 стран поступили на форум молодежи Арктического совета на Ямале

ТАСС, 14 октября. Организаторы первого форума молодых лидеров стран Арктического совета "ICE", который пройдет на Ямале в декабре, получили уже почти 200 заявок на участие из 19 стран. За несколько дней форума участники в командах обсудят проблемы развития Арктики, будут работать с экспертами и презентуют свои проекты, сообщили в пресс-службе форума.

"194 заявки из 19 стран мы получили от желающих стать частью Форума "ICE: Inspiration. Communication. Efforts", а это значит, что ваш интерес растет, и пора рассказать о программе. Первый день начнем с экскурсии по заснеженному Салехарду и нетворкинга, после чего состоится торжественное открытие Форума и командное обсуждение вопросов проблематики развития Арктики. Второй день участники посвятят работе в лабораториях для обогащения своих проектов и разработки новых идей: будем определять "боли", брейнштормить и работать с экспертами", - говорится в сообщении.

Проработка, презентация и защита проектов пройдет в третий день форума. Таким образом, выберут участников, которые войдут в состав Совета Форума и будут курировать реализацию проектов на международном уровне.

Также во время форума создадут дорожную карту международного молодежного сотрудничества.

Форум пройдет в Салехарде с 6 по 9 декабря, в нем примут участие активисты, предприниматели, волонтеры и студенты в возрасте от 18 до 35 лет. Работа на форуме будет вестись по тематическим трекам "Развитие креативных индустрий", "Добровольчество", "Бизнес-акселерация", "Развитие молодежных медиа: жизнь в новой информационной реальности" и "Молодежная дипломатия".

Об Арктическом совете

Арктический совет - межправительственная организация арктических государств. Ее членами являются Дания (вместе с Гренландией и Фарерскими островами), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Кроме того, Арктический совет предоставляет статус наблюдателя неарктическим государствам, межправительственным и межпарламентским организациям, а также неправительственным организациям.

В 2021 году, в год 25-летия объединения, двухгодичное председательство в нем перешло от Исландии к России.