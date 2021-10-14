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Почти 200 заявок из 19 стран поступили на форум молодежи Арктического совета на Ямале

На форуме создадут дорожную карту международного молодежного сотрудничества

ТАСС, 14 октября. Организаторы первого форума молодых лидеров стран Арктического совета "ICE", который пройдет на Ямале в декабре, получили уже почти 200 заявок на участие из 19 стран. За несколько дней форума участники в командах обсудят проблемы развития Арктики, будут работать с экспертами и презентуют свои проекты, сообщили в пресс-службе форума.

"194 заявки из 19 стран мы получили от желающих стать частью Форума "ICE: Inspiration. Communication. Efforts", а это значит, что ваш интерес растет, и пора рассказать о программе. Первый день начнем с экскурсии по заснеженному Салехарду и нетворкинга, после чего состоится торжественное открытие Форума и командное обсуждение вопросов проблематики развития Арктики. Второй день участники посвятят работе в лабораториях для обогащения своих проектов и разработки новых идей: будем определять "боли", брейнштормить и работать с экспертами", - говорится в сообщении.

Проработка, презентация и защита проектов пройдет в третий день форума. Таким образом, выберут участников, которые войдут в состав Совета Форума и будут курировать реализацию проектов на международном уровне.

Также во время форума создадут дорожную карту международного молодежного сотрудничества.

Форум пройдет в Салехарде с 6 по 9 декабря, в нем примут участие активисты, предприниматели, волонтеры и студенты в возрасте от 18 до 35 лет. Работа на форуме будет вестись по тематическим трекам "Развитие креативных индустрий", "Добровольчество", "Бизнес-акселерация", "Развитие молодежных медиа: жизнь в новой информационной реальности" и "Молодежная дипломатия".

Об Арктическом совете

Арктический совет - межправительственная организация арктических государств. Ее членами являются Дания (вместе с Гренландией и Фарерскими островами), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Кроме того, Арктический совет предоставляет статус наблюдателя неарктическим государствам, межправительственным и межпарламентским организациям, а также неправительственным организациям.

В 2021 году, в год 25-летия объединения, двухгодичное председательство в нем перешло от Исландии к России.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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