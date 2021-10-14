Школьники 5-10-х классов в Оренбурге останутся на дистанте до начала каникул

ОРЕНБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Дистанционный формат обучения для школьников 5-10-х классов в Оренбурге продлили еще на неделю, до 24 октября, из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Сразу после этого учащихся рекомендуют отправить на каникулы, сообщается в четверг на сайте городской администрации.

"Школьники 5-10-х классов Оренбурга продолжат обучение в электронном формате до 24 октября и уйдут на осенние каникулы", - говорится в сообщении.

Муниципальные власти рекомендовали оренбургским школам начать осенние каникулы на неделю раньше обычного - с 25 октября. Решение будет принимать отдельно каждая школа, уточняется в релизе.

Учащихся с пятого по десятый класс школ Оренбурга перевели на удаленное обучение с 22 сентября по рекомендациям Роспотребнадзора из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19, а также ОРВИ и гриппом. Как отмечала вице-губернатор - министр здравоохранения области Татьяна Савинова, предпринятые меры позволили примерно в три раза снизить число случаев коронавируса у детей.

По информации правительства Оренбургской области, на 14 октября зафиксировали 82,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них 387 - за последние сутки, выздоровели 70,8 тыс. человек. Среди заразившихся 10,9% - дети до 18 лет.