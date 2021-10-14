Марш националистов в Киеве завершился без происшествий

КИЕВ, 14 октября. /ТАСС/. Многотысячный марш представителей националистических организаций в Киеве по случаю Дня защитников и защитниц Украины завершился в четверг без происшествий. Об этом сообщила столичная полиция на своей официальной странице в Facebook.

"В столице завершилось шествие по случаю Дня защитников и защитниц Украины. Никаких правонарушений не допущено", - говорится в сообщении.

Общественный порядок во время шествия, в котором участвовали около 5 тыс. человек, обеспечивали сотрудники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины и представители других служб системы МВД. Они "усиленно патрулировали улицы города и общественные места с целью недопущения нарушений общественного порядка и карантина".

Марш националистов начался после полудня с митинга у памятника Тарасу Шевченко, дальше колонна двинулась к площади Независимости. Организаторы назвали мероприятие "Марш нации". Колонну возглавляли представители различных украинских радикальных организаций, в том числе и запрещенных в РФ. Шествие было устроено также по случаю дня основания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ). Радикалы сожгли чучела, символизировавших президента Владимира Зеленского и других украинских руководителей. Националисты планировали провести у офиса главы государства митинг, однако он не состоялся.