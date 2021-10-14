Переписчики населения будут регулярно проходить тестирование на ковид

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Переписчики Всероссийской переписи населения будут регулярно проходить тестирование на коронавирусную инфекцию. Кроме того, они будут обеспечены индивидуальными средствами защиты и получат страховые полисы, которые включают выплаты в случае заболевания ковидом, сообщил в четверг первый вице-премьер Андрей Белоусов на заседании комиссии правительства РФ по вопросам проведения переписи.

"Переписчики будут регулярно проходить тестирование на COVID-19 под контролем Роспотребнадзора, будут обеспечены индивидуальными средствами защиты и получат страховые полисы от "Сбера" и ВТБ, которые включают и выплаты в случае заболевания COVID-19. В случае если люди заболеют, они получат соответствующие страховые выплаты. Это защищенность и уверенность для персонала", - привели его цитату в медиаофисе Всероссийской переписи населения.

Как подчеркнул первый вице-премьер, в ходе переписи будут строго соблюдаться такие инструкции Минздрава и Роспотребнадзора как соблюдение дистанции в помещениях стационарных переписных участков и контроль температуры сотрудников. Каждый участник переписи также будет обеспечен маской, а в помещениях будет проводиться регулярная санитарная уборка и проветривание.

При наборе переписчиков отдавался приоритет людям с иммунитетом, которые переболели ковидом или вакцинировались от него. Белоусов также отметил важность профилактики и информационной работы с персоналом переписи, который должен в обязательном порядке пройти специальное обучение. Оно посвящено тому, как максимально обезопасить себя и окружающих во время переписи с учетом последних рекомендаций Минздрава и Роспортребнадзора.

"Мы обновили противоковидные памятки и сценарии работы для каждой ситуации - все доводится до переписчиков", - сообщил глава Росстата Павел Малков, добавив, что в случае непредвиденных ситуаций на место происшествия будет выезжать одна из групп быстрого реагирования.

Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале Госуслуг. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.