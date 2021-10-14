Путин: музей "Куликово поле" хранит бесценное культурное и историческое наследие россиян

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников музея-заповедника "Куликово поле" с 25-летием учреждения. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Особо отмечу большую, востребованную работу коллектива музея-заповедника. На его площадках проводится научная, исследовательская, поисковая деятельность, реализуются образовательные, просветительские, патриотические проекты, в том числе для детей, бережно сохраняется наше бесценное культурное, историческое, духовное наследие", - приводятся в телеграмме слова президента.

"Сегодня ваш уникальный музейный комплекс объединяет на древней тульской земле памятники архитектуры и храмы, возведенные в честь павших на легендарном Куликовом поле воинов, археологические и этнографические коллекции, собрания редких документов. И конечно, большое внимание уделяется созданию современных интерактивных, мультимедийных выставок. Вся эта богатая экспозиция рассказывает о великом подвиге защитников земли Русской, о выдающемся сыне Отечества, нашем национальном герое - князе Дмитрии Донском", - отметил Путин.

Глава государства добавил, что благодаря искренней любви работников музея к своему делу, "Куликово поле" пользуется неизменным вниманием многочисленных гостей. Путин пожелал сотрудникам музея успехов и всего самого доброго.

Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле", посвященный Куликовской битве, был создан 14 октября 1996 года. "Куликово поле" - один из крупнейших музеев средневековой битвы в мире. Музей-заповедник находится на юго-востоке Тульской области и занимает 3,8 тыс. га заповедной территории, общая площадь парковой зоны - 48,9 га. Ежегодно "Куликово поле" посещают около 165 тыс. человек.