Коронавирус протекает в тяжелой форме только у 2,5% привитых от инфекции самарцев

САМАРА, 14 октября. /ТАСС/. Тяжелая форма коронавируса наблюдается только у 2,5% вакцинировавшихся от инфекции жителей Самарской области. Это в два раза реже, чем среди непривитых самарцев, сообщил в четверг министр здравоохранения региона Армен Бенян на пресс-конференции в "Самарском областном вещательном агентстве".

"Структура распределения тяжести среди вакцинированных [следующая]: тяжелые пациенты - это всего 2-2,5%, то есть в два раза меньше, чем среди невакцинированных, в два раза легче протекает заболевание и, соответственно, количество легких форм выше на порядок. Количество легких форм у невакцинированных - около 10-12%, у вакцинированных - 50-60%. То есть в пять раз разница", - сказал Бенян.

В Самарской области план по вакцинации выполнили на 58%, всего необходимо привить 80% от взрослого населения региона, это более 2 млн жителей. Первую прививку сделали 1,176 млн человек, чуть более 1,1 млн человек полностью завершили курс вакцинации. "Таким образом, еще большой пласт населения - это 42% от плана, более 800 тыс. человек - еще не привиты", - сообщил региональный министр здравоохранения.

По данным регионального Минздрава, от общего числа привитых пациентов коронавирусной инфекцией заразились 1,8%. По словам Беняна, из 100 госпитализированных заболевших приходится 96 непривитых самарцев. Что касается структуры тяжести госпитализированных пациентов, 86% заболевших относятся к средней степени тяжести. Еще 7% переносят заболевание в тяжелой форме, оставшиеся 7% - в легкой степени, однако их госпитализировали из-за рисков - это пожилые пациенты, а также беременные женщины, объяснил Бенян.

Сейчас лечение от инфекции проходят более 31 тыс. человек, из них 24 тыс. лечатся амбулаторно, более 7 тыс. - в больницах. По данным регионального Минздрава, во время второй волны в 2020 году максимальные значения заболевших фиксировались на уровне 12-13 тыс. человек.