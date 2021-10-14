Москалькова надеется, что до конца года закон о пытках будет доработан и внесен в Думу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассчитывает, что законопроект о выделении пыток в отдельный состав преступления и ужесточении ответственности для должностных лиц за подобные преступления будет доработан до конца года и внесен в Госдуму.

"Мы разработали несколько вариантов [законопроекта], которые до конца этого года будут отточены и предложены законодателю. И будем надеяться, что законодатель внесет их в Госдуму <..>. Сейчас мы дорабатываем до декабря, и в весеннюю сессию нам законодатель скажет, он готов нас поддержать или нет", - сказала Москалькова журналистам на полях III Евразийского женского форума.

Она напомнила, что законопроект может быть внесен в Думу в том случае, если Верховный суд и государственно-правовое управление президента РФ дадут положительную оценку. "И мы очень надеемся, что в период весенней сессии этот вопрос решится", - добавила омбудсмен.

Москалькова убеждена, что слово "пытки" должно найти отражение в Уголовном кодексе, потому что оно есть в Конституции РФ, "где написано, что пытки запрещены". "Что касается насилия одного человека над другим с особой жестокостью, у нас есть такой квалифицирующий признак. Здесь охватываются пытки. Когда применяют насилие во всяких извращенных формах органы власти, должностные лица, здесь должна быть повышенная ответственность любого должного лица: следователя, дознавателя, участкового инспектора, главы района", - подчеркнула она.

По словам Москальковой, некоторые эксперты предлагают выделить должностных лиц именно правоохранительных органов в отдельный квалифицирующий признак. "Возможно, это имеет право на существование. Мы это обсуждаем", - добавила омбудсмен.

О пытках

Ранее портал Gulagu.net опубликовал видеозапись издевательств над заключенным, который, по сведениям издания, находился в туберкулезной больнице в Саратовской области. После этого было возбуждено уголовное дело. Позже были опубликованы еще несколько видео.

В начале марта члены Совета Федерации создали рабочую группу по подготовке законопроекта о выделении пыток в самостоятельный состав преступления. Ранее Москалькова заявила ТАСС, что считает необходимым закрепить понятие пыток в российском законодательстве, а ответственность за такие преступления ужесточить.