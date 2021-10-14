Вологодские моногоспитали по лечению коронавируса заполнены на 87,4%

ВОЛОГДА, 14 октября. /ТАСС/. Моногоспитали Вологодской области заполнены на 87,4%, реанимационные отделения в них - на 87%. В некоторых реанимационных отделениях уже нет свободных мест, сообщил в четверг первый заместитель губернатора Вологодской области Антон Кольцов.

"Эпидобстановка продолжает ухудшаться, число заболевших COVID-19 - 72 616 человек. Суточная заболеваемость дошла до порядка 300 человек. На сегодня 1 739 пациентов в моногоспиталях, они заполнены на 87,4%", - сказал Кольцов на заседании регионального оперштаба.

По его словам, реанимационные койки заняты на 87%, из 251 занято 218. "Есть отдельные реанимационные отделения, где все коечные места заняты", - сказал Кольцов.

По его словам, количество пациентов с тяжелой формой заболевания увеличилось в сентябре и октябре в два раза - до 218 человек, столько находится сегодня в реанимации. "На кислороде сегодня 877 человек. Потребление кислорода увеличилось за эти два месяца в два раза. Стандартный объем использования кислорода был на уровне 350 баллонов, на сегодня в среднем - 700 баллонов в сутки. У нас нет перебоев [с кислородом], но в целом по стране они возникают. Чтобы нивелировать риски, оперативно отрабатываем вопросы плановых поставок, резервирования кислорода", - сообщил Кольцов.

Количество госпитализированных пациентов увеличилось с 1 октября на 16% до 1 739 человек, в сравнении с 2020 годом рост составил 3,6 раза, сообщил вице-губернатор. "Мы понимаем, что это не предел, так как входим в сезон активного распространения ОРВИ и гриппа. В 2020 году коронавирус вытеснил ОРВИ и грипп, сейчас ситуация сложнее, наблюдается микст-инфекция, наряду с коронавирусом идет активное распространение ОРВИ и гриппа. Предпосылок к стабилизации ситуации и снижению числа больных нет. Темпы роста предугадать невозможно", - сказал замгубернатора.

На этом фоне ласти Вологодской области развернут дополнительно 100 коек под пациентов с коронавирусом в Сокольской ЦРБ, в результате число коек в моногоспиталях возрастет до 2 090.

"Учитывая рост госпитализаций, мы развернули на этой неделе дополнительно 150 коек - 100 в Вологодской горбольнице и 50 - в медсанчасти "Северсталь" в Череповце. Сегодня у нас всего введено в строй 1 990 коек. В связи с ростом госпитализаций прошу подготовить дополнительно 100 коек в Сокольской ЦРБ, в том числе, 690 коек с кислородом", - поручил Кольцов на заседании регионального оперштаба.

На 14 октября в Вологодской области выявили 72 616 случаев заражения коронавирусом, 65 555 человек выздоровели, 2 030 человек умерли. В связи с ростом числа заражений коронавирусом осенью 2021 года в регионе ввели обязательную вакцинацию для работников образования, здравоохранения, социального обслуживания, сферы культуры, услуг и общественного питания. Также с 1 ноября в регионе посетить места массового пребывания людей можно будет только при предъявлении QR-кода о прохождении вакцинации, документов о том, что человек уже перенес заражение коронавирусом или отрицательного ПЦР-теста.