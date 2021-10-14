Сотрудники МЧС с начала года спасли в горах Кабардино-Балкарии 137 человек

НАЛЬЧИК, 14 октября. /ТАСС/. Сотрудники Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России с начала года спасли в горах Кабардино-Балкарии 137 человек, работы проводилась в сложных климатических условиях высокогорья. Об этом сообщил в четверг журналистам начальник Главного управления МЧС по региону Михаил Надежин.

"В горах республики спасателями Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России с начала года проведено 148 поисково-спасательных операций, спасены 137 человек. К сожалению, 23 человека погибли", - сказал он.

По его словам, основная масса работ по спасению людей проводилась в сложнейших климатических условиях высокогорья. Как отметил Надежин, среди причин травматизма и гибели неправильный выбор времени выхода на маршрут, незнание особенностей самого маршрута, переоценка физических возможностей участников туристической группы, а также несоответствие укомплектованности снаряжением сложности маршрута или использование некачественного оборудования. Кроме того, важным фактором может стать и отсутствие регистрации тургрупп в подразделениях МЧС России. "Среди объективных - внезапное ухудшение погодно-климатических условий: камнепады, оползни, лавины", - добавил он.

МЧС России проводит комплекс мероприятий по обеспечению безопасности туристских групп. На наиболее распространенных и посещаемых маршрутах в туристический сезон организовано дежурство отдельных спасательных постов. Так, в частности, дежурство спасателей организовано на склоне Эльбруса на высоте 4050 метров "Приют-11", в Безенгийском ущелье альплагерь "Безенги", в Чегемском ущелье в районе парадрома, а также в ущельях Адыр-Су и Шхельда.