В Дербенте в 2022 году появится первый приют для бездомных животных

МАХАЧКАЛА, 14 октября. /ТАСС/. Первый приют для бездомных животных построят в дагестанском Дербенте в рамках комплексного территориального развития города в 2022 году. Он будет рассчитан на 180 мест, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"В рамках реализации госпрограммы "Комплексное территориальное развитие города Дербент" планируется строительство в 2022 году первого приюта для безнадзорных животных на 180 мест", - сказал собеседник агентства.

По его словам, объект предназначен для отлова, стерилизации и содержания безнадзорных животных.

Как уточнили в мэрии Дербента, в настоящее время завершены проектно-изыскательные работы объекта, имеется положительное заключение государственной экспертизы, объявлены конкурсные процедуры по определению исполнителя строительно-монтажных работ.