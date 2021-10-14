Москалькова предложила создать банк данных о пострадавших в зонах военных конфликтов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила создать единый банк данных о пострадавших в зонах военных конфликтов. Об этом она заявила в четверг в ходе пленарного заседания Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.

"Нам нужно создать единый банк данных пострадавших на территории военных конфликтов", - сказала она.

Также омбудсмен обратила внимание, что резолюция ООН 1325, содержащая призыв предотвращать нарушения прав женщин и поддерживать их участие в мирных переговорах, далека до реализации, о чем свидетельствуют конфликты в Сирии, Афганистане, Нагорном Карабахе, Донецке и Луганске. "Мы, женщины, выражаем протест и готовы участвовать в правозащитной дипломатии, чтобы помочь в разрешении этих вопросов", - заявила она.

Кроме того, Москалькова обратила внимание на тяжелое положение женщин, находящихся в сирийском лагере беженцев Эль-Холь. "Сегодня в Эль-Холе в палаточных городках мерзнут женщины вместе с детьми, потому что они лишены документов. Мы будем просить Красный Крест, пусть это будет инициатива нашего форума, чтобы создать возможность для получения документов, возвращения их на родину и оказания им помощи", - сказала омбудсмен.