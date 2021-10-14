В Тамбовской области создали геопортал с информацией для инвесторов и управленцев

ТАМБОВ, 14 октября. /ТАСС/. Геоинформационный портал Тамбовской области, созданный на основе технологий дистанционного зондирования Земли и впервые объединивший 15 цифровых карт с информацией о границах города, объектах культурного наследия, гидрологической, транспортной сети и других, создали специалисты Державинского университета. Платформа обеспечит доступ инвесторов и управленцев к актуальной информации социально-экономического развития региона, сообщил ТАСС проректор по инновационной деятельности ТГУ им. Державина, профессор Алексей Емельянов.

"Потребность в создании такой платформы ощущалась давно, поскольку все имеющиеся в ведомствах карты не были объединены в единую систему. Созданный нами геопортал в настоящий момент объединяет 15 слоев - цифровых карт. И в последующем мы намерены увеличить их количество до 30. Подобных геопорталов, одновременно содержащих такое количество слоев, в регионах сегодня нет. В основном это четыре-пять слоев с информацией об имущественно-земельном комплексе того или иного региона", - сообщил собеседник агентства.

По словам Емельянова, тамбовский геопортал создавался в тесной координации с органами исполнительной власти, которые подсказывали, какая информация на той или иной карте будет особенно востребована для управленцев, инвесторов или частных пользователей. Так, на портале имеется карта потенциально затопляемых территорий, в основе которой лежат данные со спутника за 2018 год (поскольку в этот год территория Тамбовской области подверглась наибольшему затоплению). Такая карта позволит определить перспективы освоения новых территорий, предугадать, какие места будут наиболее подвержены затоплению в сезон паводков, и свести к минимуму риски и ущерб, причиняемый паводками и наводнениями.

В функционале геопортала имееются также карты лесного хозяйства, природно-исторических достопримечательностей, туристических объектов, транспортной инфраструктуры Тамбова, включая железнодорожную, автомобильную сеть и даже пешеходные переходы. "Прелесть геопортала в том, что на основе комбинирования различных карт мы можем решать самые разные задачи. В первую очередь это поддержка управленческих решений на уровне органов исполнительной власти для выявления новых территориальных кластеров, привлечения инвестиций, развития туризма, понимания ограничений при формировании новых проектов, контроль за исполнением земельного законодательства. То есть это максимально объективная визуализированная информация о наличии ресурсного потенциала региона", - подчеркнул Емельянов.

Портал развивается как научно-прикладной проект Державинского университета. При этом возможностями подобного цифрового сервиса, по словам ректора, уже заинтересовались органы власти других субъектов, среди которых Воронежская, Тверская области, Татарстан и другие регионы.