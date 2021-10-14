Более 50% взрослого населения привились от коронавируса в Мурманской области

МУРМАНСК, 14 октября. /ТАСС/. Количество вакцинированных от коронавируса взрослых жителей Мурманской области приблизилось к 250 тыс, что составляет 53,68% от общего количества взрослого населения Заполярья. Об этом сообщили в четверг в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.

"В Мурманской области вакцинацию от коронавируса прошли 249 487 человек (без учета ревакцинированных и иностранных граждан). Это 53,68% от плана, который составляет 80% взрослого населения или 464 742 человека", - говорится в сообщении.

По данным Росстата, на 1 января 2021 года всего в Мурманской области зарегистрированы 732 864 человека.

"Еще раз хочу напомнить об опасности заболевания микст-инфекцией, то есть когда и грипп, и коронавирус присутствуют одновременно. Обязательно нужно вакцинироваться для того, чтобы защитить себя от этих инфекций", - приводятся в сообщении оперштаба слова министра здравоохранения Мурманской области Дмитрия Панычева. В Заполярье прививку от гриппа сделали более 56 тыс. человек, из них более 26 тыс. - дети.

По информации оперштаба, в октябре в Мурманской области, как и большинстве регионов России, наблюдается рост числа заболевших коронавирусом. Он начался в июне и продолжился в июле, когда в день фиксировалось более 200 новых случаев. Тенденция к снижению суточного числа заболевших наметилась в августе и сентябре, однако к середине октября суточный прирост вновь превысил отметку в 200 заболевших.

Количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии в Мурманской области превысило 75 тыс., всего зафиксировали 2 179 умерших. За прошедшие сутки в области выявили 207 заболевших.