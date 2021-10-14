Часть мероприятий форума "Интурмаркет. Осень" в Крыму из-за пандемии перенесли на весну

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Власти Крыма из-за роста количества выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе перенесли выставочные и другие офлайн-мероприятия на весну 2022 года. Часть мероприятий пройдет в режиме онлайн этой осенью, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе министерства курортов и туризма региона.

В начале октября сообщалось, что власти Крыма намерены 18-20 ноября впервые провести на полуострове крупный туристический форум "Интурмаркет".

"В связи со сложной эпидемиологической обстановкой формат проведения всероссийской выставки-форума "Интурмаркет. Осень" в Крыму будет скорректирован. Ряд активностей будет перенесен в онлайн. Выставочные и другие офлайн-мероприятия переносятся на начало апреля и будут интегрированы в рамки выставки-форума "Интурмаркет. Весна" в Крыму", - говорится в сообщении.

"Интурмаркет" - международная площадка для презентации туристского потенциала российских регионов на мировом рынке. Она ежегодно собирает представителей всех сфер туризма - от туроператоров до перевозчиков и сервисных компаний, которые представляют свои достижения в сфере туризма.