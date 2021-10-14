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Путин направил приветствие участникам благотворительного фестиваля "Белая трость"

Президент отметил, что за прошедшие годы фестиваль по праву заслужил высокий общественный авторитет и признание, занял важное место в ряду культурных, социально значимых мероприятий

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям международного благотворительного фестиваля "Белая трость". Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Убежден, что такие масштабные, востребованные временем инициативы не только помогают детям, нуждающимся во внимании и поддержке, осуществить заветную мечту, обрести уверенность в себе, в своем таланте и творческих возможностях. Они объединяют отзывчивых, неравнодушных людей, достойно продолжают традиции милосердия и благотворительности, делают мир добрее", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что за прошедшие годы фестиваль по праву заслужил высокий общественный авторитет и признание, занял важное место в ряду культурных, социально значимых мероприятий. Глава государства пожелал участникам успешных выступлений, а его гостям - самых позитивных впечатлений.

Двенадцатый международный благотворительный фестиваль "Белая трость" проходит в Москве. В четверг Диана Гурцкая, Тамара Гвердцители, Денис Майданов, Алсу, Александр Олешко, Зара и другие звезды российской эстрады выступят с детьми с нарушениями зрения в театре "Русская песня". На сцену выйдут 28 ребят в возрасте от семи лет, отобранных на конкурсной основе.

Фестиваль проходит ежегодно и приурочен к Международному дню "белой трости" - символу незрячего человека.

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