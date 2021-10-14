Женщины "в сердце перемен". О чем говорили на Евразийском женском форуме в Петербурге

Женщины играют все более весомую роль в решении задач, стоящих перед обществом и государством, и в современном мире они не должны оказываться перед выбором - либо семья, либо самореализация. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на третьем Евразийском женском форуме, который проходит с 13 по 15 октября в Санкт-Петербурге.

Как отметил генсек ООН Антониу Гутерриш, современная реальность требует "фундаментальной трансформации", и "женщины и девочки должны быть в сердце этих перемен".

ТАСС собрал некоторые высказывания участников форума.

Выбор между детьми и карьерой

"Совершенно очевидно, что в современных условиях женщина не должна оказываться перед выбором: либо дети, семья, либо собственная профессиональная реализация <...> Поэтому в России последовательно создаются все условия для того, чтобы женщина после рождения ребенка могла в любой момент начать или возобновить свою профессиональную карьеру, состояться, добиться роста в том деле, которое ей по душе", - подчеркнул Путин.

Российские власти, напомнил он, в последние несколько лет серьезно перестроили систему выплат для семей с детьми и намерены сделать так, чтобы "понятная, удобная для людей, целостная линейка социальных мер сопровождала семью до момента окончания ребенком школы". Кроме того, повышается доступность мест в яслях и детских садах, работают программы профессиональной подготовки, которую можно проходить в декретном отпуске, а социальные выплаты распространяются не только на семьи, но и беременных женщин, и одиноких родителей, "а в большинстве случаев - что греха таить - это, как правило женщины, мамы".

Конкретные цифры привела вице-премьер Татьяна Голикова, которая в правительстве курирует социальный блок: к концу 2023 года образование для детей до трех лет станет доступным повсеместно (для этого откроют свыше 77 тыс. новых мест в детских садах), а программы обучения по нацпроекту "Демография" уже позволяют трудоустраиваться более чем 70% слушательниц.

Поможет и удаленка, на которой сейчас трудятся примерно 5% работников в стране. "Для женщин это создает дополнительную возможность сочетать трудовые обязанности с воспитанием ребенка", - пояснила зампред правительства.

В результате к 2024 году уровень занятости женщин с детьми дошкольного возраста увеличится почти на четыре процентных пункта и составит почти 69%, ожидает она.

Все больше женщин во всех сферах

Сегодня почти половина всего занятого населения России - женщины, отметила Голикова. По ее словам, их доля на государственных и муниципальных должностях, гражданской и муниципальной службе возросла до 73-77%, а в таких сферах, как здравоохранение и социальные услуги, превышает 80%.

"Женщинам с их обостренным пониманием ценности жизни, состраданием, милосердием всегда принадлежала особая миссия в здравоохранении. Уверен, что такой же она будет и в будущем, в том числе и в определении с учетом уроков пандемии дальнейших действий в сфере медицины, фармацевтики, охраны здоровья в целом", - отметил на форуме Путин.

При этом, подчеркнул президент, в России женщины широко представлены и во власти, и в бизнесе - в секторе креативной индустрии они занимают 58% рабочих мест, и в науке: 40% исследователей в стране - женского пола. Замглавы Минобрнауки РФ Наталья Бочарова уточнила, что в медицинских и гуманитарных науках доля женщин превышает 65%, а в математических, естественных и сельскохозяйственных составляет примерно 50%.

В будущем женщина сможет стать и президентом РФ, уверена уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Женщина может занять любое место, - сказала она журналистам. - Все зависит не от гендерной составляющей, а от способностей человека. Для президента самое важное - чтобы он любил Россию, россиян".

Традиционные ценности и традиционные проблемы

По словам Путина, традиционные семейные ценности, которые остаются "важнейшей нравственной опорой и залогом успешного развития и в настоящем, и в будущем", никак не противоречат стремлению женщин раскрывать себя как профессионалов.

И в этом Россия может быть даже прогрессивнее остального мира. "То, что для некоторых государств является чуть ли не прорывами, которые сопровождаются шумными кампаниями о правах и свободах женщин, для нашей страны - давняя практика и традиция", - сказал президент, напомнив, что "такая атмосфера сложилась в обществе" во многом благодаря советскому периоду истории.

При этом, отметил он, "в глобальном масштабе еще предстоит немало сделать для полноценной реализации прав женщин, для того, чтобы повсеместно обеспечивать возможность их свободного, недискриминационного участия во всех сферах жизни". "Даже в экономически развитых странах <...> очень часто фиксируются перекосы, неравенства в карьерном плане и в оплате труда", - добавил российский лидер.

Москалькова также коснулась проблемы неравенства: "Когда у мужчины и женщины одинаковый стаж, образование, опыт работы, работодатель, как правило, выбирает мужчину, объективно считая, что женщина, имеющая детей, может уйти на больничный, чтобы ухаживать за детьми, а не имеющая детей [женщина] может родить и уйти вообще на три года".

Участие в глобальных изменениях