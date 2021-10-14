Фестиваль "Ноябрьфест" на ЯМЭФ пройдет без массовых мероприятий из-за COVID-19

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Гастрономический фестиваль "Ноябрьфест", проведение которого запланировано в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), пройдет без массовых мероприятий из-за роста случаев заражения новым коронавирусом, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе министерства курортов и туризма региона.

Глава Крыма Сергей Аксенов в августе сообщал, что ежегодный фестиваль вина и гастрономии "Ноябрьфест" будет включен в секцию ЯМЭФ по виноградарству и виноделию.

"Формат проведения эногастрономического фестиваля "Ноябрьфест" также будет трансформирован. В рамках фестиваля массовые мероприятия не планируются с целью исключения всех возможных рисков", - говорится в сообщении.

Первый фестиваль "Ноябрьфест" прошел осенью 2017 года, его посетили более 4 тыс. крымчан и гостей полуострова. Тогда фестиваль впервые завоевал премию Russian Event Awards как лучшее гастрономическое событие в области событийного туризма в России. В 2018 году фестиваль собрал более 6 тыс. человек, в 2019 году - 12 тыс. Из-за пандемии в 2020 году фестиваль не проводился.

ЯМЭФ проходит в Крыму с 2015 года, традиционно - в апреле. В 2019 году в форуме приняли участие более 4,5 тыс. человек, включая 807 иностранных делегатов, тогда было подписано 102 соглашения на 15 млрд рублей. В 2020 году мероприятие не состоялось из-за пандемии. В 2021 году из-за сложившейся ситуации с коронавирусом форум пройдет позднее обычных сроков - с 4 по 6 ноября.