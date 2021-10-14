Комитет Думы поддержал законопроект о запрете продажи животных в зоомагазинах и на рынках

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды на заседании в четверг проголосовал за принятие в первом чтении законопроекта о запрете торговли животными в зоомагазинах и на птичьих рынках. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил первый замглавы комитета, автор инициативы Владимир Бурматов.

Поправки предлагается внести в закон об ответственном обращении с животными.

Так, предлагается законодательно закрепить, что места, используемые для продажи животных, должны соответствовать требованиям, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Как ранее объяснял Бурматов, установление требований к местам продажи животных фактически будет означать запрет такой торговли в зоомагазинах и на птичьих рынках, где животные содержатся "в безобразных условиях".

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, в законе сегодня не установлены требования к местам продажи животных, в результате чего в зоомагазинах и на рынках они содержатся "в стесненных условиях, без надлежащей ветеринарной помощи и ухода, лишенные нормального питания, возможности выгула и общения, с нарушениями санитарных норм".