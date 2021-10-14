Трое российских актеров получили медали ордена "За заслуги перед Отечеством II степени"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении актеров Александра Бобровского, Татьяны Веселкиной и Елены Галибиной медалями ордена "За заслуги перед Отечеством II степени". Кроме того, ряд актеров региональных театров получили звание "Заслуженный артист Российской Федерации". Соответствующий указ главы государства опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Артист Государственного академического театра имени Моссовета Александр Бобровский и актрисы Российского государственного академического молодежного театра Татьяна Веселкина и Елена Галибина получили награду "за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность", говорится в документе.

Звания "Заслуженный артист Российской Федерации" удостоены артист Дагестанского государственного кумыкского музыкально-драматического театра им. А. П. Салаватова Имамитдин Акаутдинов, артистка Татарского государственного Академического театра имени Галиасгара Камала Люция Бикчантаева, артист Воронежского государственного академического театра драмы им. А. Кольцова Вячеслав Бухтояров, артистка-вокалистка Тувинского национального театра музыки и танца "Саяны" Айдысмаа Кошкендей, артист Воронежского камерного театра Андрей Мирошников, артист (кукловод) Мурманского областного театра кукол Сергей Репин.