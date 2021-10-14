Профосмотры и диспансеризацию населения приостановят в Липецкой области с 15 октября

ТАСС, 14 октября. Диспансеризацию жителей Липецкой области и профилактические медицинские осмотры приостановят с 15 октября, чтобы освободить персонал для работы с ковид-пациентами, сообщила в четверг пресс-служба администрации региона.

"Профилактические медицинские осмотры и диспансеризация населения временно приостанавливаются в Липецкой области с 15 октября. Данная мера позволит освободить дополнительный персонал для работы с коронавирусными больными", - говорится в сообщении.

При этом специалисты продолжат периодические и предварительные медицинские осмотры работающих жителей региона. Как отметили в администрации, усиление противоэпидемических мер связано также с тем, что регион вошел в число субъектов с высоким риском распространения коронавируса.

С начала пандемии в Липецкой области выявили 56 416 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 49 479 человек, 1 803 пациента умерли. В регионе с марта 2020 года ввели режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах. В регионе ввели обязательную вакцинацию работников сфер здравоохранения, образования, социальных услуг, транспорта, обслуживания и других. С 11 октября в регионе запустили тестовый режим пропуска в учреждения общепита по QR-кодам.