План по вакцинации в Оренбургской области выполнили более чем наполовину

ОРЕНБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. План по вакцинации в Оренбургской области выполнили более чем на 50%, говорится в постановлении главного санитарного врача региона об обязательной вакцинации, которое было опубликовано в четверг.

"Прививками против COVID-19 охвачено 614 022 человека (40,4% взрослого населения и 50,8% от плана), законченной вакцинацией - 569 031 человек", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что в регионе вводится обязательная вакцинация для сотрудников ряда организаций. В документе уточняется, что прививки обязаны сделать 80% сотрудников образовательных и медицинских организаций, общепита, торговли, ЖКХ, МФЦ, культурно-досуговых учреждений, охранных предприятий, а также волонтеры. До 1 ноября необходимо привиться первым компонентом, до 1 декабря - двумя.

По информации правительства Оренбургской области, на 14 октября зафиксировали 82,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них 387 - за последние сутки, выздоровели 70,8 тыс. человек. Среди заразившихся 10,9% - дети до 18 лет.