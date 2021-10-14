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Пандемия COVID-19

Пятый госпиталь для пациентов с коронавирусом начал работать в Кабардино-Балкарии

В Минздраве уточнили, что в настоящее время в пяти госпиталях республики развернуто 1 350 коек

НАЛЬЧИК, 14 октября. /ТАСС/. Пятый госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией начал работу в Кабардино-Балкарии, он развернут на базе Центра СПИД в Нальчике, сообщили в четверг в пресс-службе Минздрава республики.

"Госпиталь особо опасных инфекций сегодня начал функционировать на базе Центра СПИД в Нальчике. Это уже пятая больница для лечения больных коронавирусом в Кабардино-Балкарии. Всего в ней будет развернуто до 173 койки, 12 из которых - реанимационные", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве уточнили, что в настоящее время в пяти госпиталях республики развернуто 1 350 коек. "Терапию получает 1 191 пациент, а общее количество реанимационных больных на сегодня составляет 133", - добавили в пресс-службе.

В среду в республиканском Минздраве сообщили, что число заболевших коронавирусной инфекцией в регионе растет, в Кабардино-Балкарии зарегистрирован самый высокий показатель заболеваемости за последние 10 месяцев. В четверг глава республики Казбек Коков подписал указ о введении с 15 октября QR-кодов для посещения заведений общественного питания, культуры и спортивных объектов региона.

Теги
Северный КавказКабардино-БалкарияПандемия COVID-19
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