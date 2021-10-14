Нацпроект по образованию стал самым упоминаемым в СМИ в сентябре 2021 года

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Нацпроект "Образование" стал самым упоминаемым в СМИ в сентябре 2021 года. Количество сообщений по этому нацпроекту, который месяцем ранее занимал третью строчку рейтинга, в октябре составило 32 166, на втором месте - один из бессменных лидеров нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (31 722 сообщений). Об этом говорится в исследовании "Медиалогии", подготовленном для ТАСС.

Нацпроект "Жилье и городская среда" опустился за месяц с первого до третьего места с результатом 32 474 сообщений в СМИ.

Количество сообщений о нацпроектах "Демография", "Экология", "Культура", "Здравоохранение", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" составило от 11 тыс. до почти 24 тыс. Из них наибольшее количество сообщений в СМИ посвящено нацпроекту "Демография" (четвертое место в рейтинге по итогам сентября) - 23 846.

Нацпроект по цифровой экономике упоминался в 7 714 сообщений, по производительности труда - в 6,5 тыс. сообщений, по экспорту - в 4,9 тыс. Количество сообщений по нацпроекту "Наука" составило 2 358, а по комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры - 1,07 тыс.

Нацпроект "Образование" стал самым упоминаемым в печатных СМИ (23% от общего числа сообщений о нацпроектах). Самым упоминаемым в электронных СМИ (15,8%) и телевизионных СМИ (17,7%) по итогам месяца стал нацпроект "Безопасные и качественные дороги" (21,4%).

На втором месте в ТВ СМИ стал "образовательный" нацпроект (15,6%), в печатных СМИ и в электронных СМИ - нацпроект "Жилье и городская среда" (15,7%, 15,5% соответственно).

На третьем месте в ТВ СМИ в сентябре занял нацпроект "Жилье и городская среда" - 15%, в печатных СМИ - нацпроект "Демография" (13,5%) и в электронных СМИ - "Образование" (15,4%).

По данным "Медиалогии", "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры" оказался аутсайдером по упоминаниям со всех категориях СМИ: на телевидении сообщения об этом нацпроекте составили 0,2%, в печатных СМИ - 0,3%, в интернете - 0,6%.