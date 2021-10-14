Комбинат Росрезерва в Тульской области открыли после масштабной реконструкции

ТУЛА, 14 октября. /ТАСС/. Комбинат "8-е Марта", расположенный в Узловском районе Тульской области и входящий в структуру Федерального агентства по государственным резервам , открыли в четверг после завершения масштабной реконструкции. Он позволит обеспечить высокий уровень промышленной и экологической безопасности объекта, сказал на торжественной церемонии губернатор Алексей Дюмин.

"Росрезерв идет в ногу со временем, модернизирует свои комбинаты, внедряет современные технологии хранения. В этом году в Тульской области завершилась реконструкция комбината Росрезерва "8-е Марта". Обновлены основные фонды, обеспечен новый высочайший уровень промышленной и экологической безопасности", - приводит пресс-служба слова Дюмина.

Руководитель Федерального агентства по государственным резервам Дмитрий Гогин отметил, что комбинат в Тульской области после проведенной реконструкции будет самым новым и технологичным в системе Росрезерва. "Событие, ради которого мы собрались на Тульской земле, происходит накануне нашего общего большого праздника - 90-й годовщины образования единой федеральной системы государственного материального резерва. Эта дата значима не только для 17 тыс. сотрудников Росрезерва. Многим регионам, предприятиям и гражданам нашей страны помощь из государственного материального резерва помогла и будет помогать в трудное время", - добавил Гогин.

На комбинате также состоялся запуск в работу новых очистных сооружений замкнутого цикла, они предназначены для очистки поверхностных стоков на территории предприятия.

Федеральное агентство по государственным резервам управляет резервами ресурсов, предназначенными для обеспечения мобилизационных нужд, неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказания гуманитарной помощи и других подобных целей. Комбинат "8-е марта" в Тульской области занимается складированием и хранением стратегического запаса нефтепродуктов.