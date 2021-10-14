Правительство Ямала и Росрыболовство договорились о развитии рыбного хозяйства в регионе

ТАСС, 14 октября. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов подписал соглашение о сотрудничестве с руководителем Федерального агентства по рыболовству Ильей Шестаковым. Стороны займутся совместным развитием рыбного хозяйства региона, аквакультуры, охраны и использования водных биологических ресурсов, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО в четверг.

"Документ предусматривает взаимодействие правительства округа и Росрыболовства в области охраны и использования водных биологических ресурсов, аквакультуры, искусственного воспроизводства, а также организации и развитии рыбного хозяйства Ямала. Подготовка соглашения и обсуждение вопросов сотрудничества начались в апреле в ходе совещания по вопросам состояния запасов водных биологических ресурсов в Обском и Тазовском бассейнах", - говорится в сообщении.

Также отдельное внимание уделят незаконному вылову рыбы. Правительство Ямала и Росрыболовство расширят взаимодействие в области предупреждения и пресечения случаев браконьерства.

"Для Ямала рыбодобыча - одна из ключевых сельскохозяйственных отраслей, в ней заняты тысячи жителей небольших поселений. Это традиционный промысел для наших коренных народов. Поэтому наша главная задача - грамотно сочетать сохранение традиций и поддержание экологического баланса с проектами развития. <...> Убежден, что соглашение позволит нам еще эффективнее двигаться в этом направлении", - цитирует пресс-служба Артюхова.

В свою очередь глава Росрыболовства отметил, что искусственное воспроизводство водных биоресурсов является важным для региона. "Сохранение запасов - безусловный приоритет при регулировании рыболовства. Эту работу важно проводить и в отношение ценных видов, и для наращивания вылова основных промысловых объектов", - приводит пресс-служба слова Шестакова.

Кроме того, стороны договорились о реализации совместных проектов по цифровизации рыбохозяйственного комплекса Ямала.