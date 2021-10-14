Власти Кубани совместно с учеными разработают базу данных высокопродуктивного поголовья

КРАСНОДАР, 14 октября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края совместно с учеными Фонда поддержки научно-проектной деятельности "Национальное интеллектуальное развитие" в рамках подписанного ранее соглашения разработают базу генетических данных, в которой будет содержаться вся информация о высокопродуктивном поголовье. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вениамин Кондратьев в четверг.

"Девять сельхозпредприятий края в качестве эксперимента применяли биопрепараты Фонда. Благодаря этому хозяйства получили экологически чистый продукт, на который сейчас ориентируется покупатель. Для нас важно перейти от химических удобрений к биологическим. Необходимо использовать инновационные разработки и в животноводстве. Нужно не просто наращивать поголовье скота, а повышать его продуктивность, создавать свое племенное стадо. Для этого совместно с учеными разработаем базу генетических данных, в которой будет содержаться вся информация о высокопродуктивном поголовье", - написал Кондратьев.

Он также добавил, что в ближайшее время кубанские специалисты поедут на учебу в генетический центр "Курчатовского института".

Об отрасли в регионе

Краснодарский край является основным аграрным регионом страны, эксперты неоднократно называли его гарантом продуктовой безопасности России. На Кубани в 2019 году было произведено больше всего молока в РФ - 313,5 тыс. тонн. Власти Краснодарского края, который входит в пятерку крупнейших производителей мяса, молока и яиц в РФ, планируют к 2024 году нарастить экспорт продукции животноводческой отрасли с 26 млн до 27 млн долларов благодаря национальному проекту "Международная кооперация и экспорт". В 2021 году субсидии на производство молока превысят 1 млрд рублей.