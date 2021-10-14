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Многодетные семьи Чувашии смогут получить бесплатные земельные участки до конца 2026 года

Для индивидуального жилищного строительства и ведения садоводства предусмотрено 0,15 га, для ведения огородничества - 0,1 га

ТАСС, 14 октября. Депутаты Государственного совета Чувашии приняли закон о продлении права на получение бесплатного земельного участка многодетными семьями до конца 2026 года. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой министерства экономического развития и имущественных отношений республики.

В предыдущей редакции закона многодетные семьи могли воспользоваться этой мерой поддержки до конца 2021 года.

"Теперь многодетные семьи имеют право на получение бесплатного земельного участка в собственность вплоть до 31 декабря 2026 года. <…> За принятие законопроекта проголосовало 43 депутата", - отмечается в сообщении.

Документ депутатам Госсовета представила и.о. министра экономического развития и имущественных отношений Чувашии Надежда Столярова. Закон приняли в двух чтениях.

Семьи, воспитывающие трех или более детей, в Чувашии имеют право на получение бесплатного земельного участка в собственность для строительства жилого дома, ведения садоводства или огородничества. Закон предусматривает определение максимальных размеров земельных участков. Так, для индивидуального жилищного строительства и ведения садоводства предусмотрено 0,15 га, для ведения огородничества - 0,1 га.

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