Почти треть студентов Уральского медвуза трудоустроились в медицинские учреждения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Более 2 тыс. студентов старших курсов Уральского государственного медицинского университета трудоустроены в медучреждения, из которых большая часть принимает активное участие в борьбе с коронавирусной инфекцией. Всего в университете обучаются свыше 7 тыс. человек, сообщила ТАСС ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун.

"Наши студенты активно участвуют в оказании медицинской помощи. Более 2 тыс. студентов и ординаторов сегодня трудоустроены в медицинских организациях на должностях среднего и младшего медицинского работника. Более 200 преподавателей участвуют в оказании помощи, большая часть [студентов и преподавателей] работает в красной зоне", - сказала она с уточнением, что сейчас в университете обучаются свыше семи тысячи человек.

Для качественного обучения студентов в университете применяются новые технологии, появляются новые клинические базы и факультеты, успешно развиваются свыше 40 медицинских направлений - хирургия, педиатрия, нейрохирургия и другие. Также в университете создали мультидисциплинарный симуляционный центр, который позволяет студентам отрабатывать свои профессиональные и практические навыки на специальных симуляторах.

14 октября состоялось торжественное празднование, посвященное 90-летию Уральского государственного медицинского университета.

Уральский государственный медицинский университет открыли в 1931 году. Сегодня университет входит в первую сотню лучших вузов России и в число первых 20 лучших вузов по направлению "Медицина и здравоохранение". Университет признан в стране и занимает позицию в зарубежных рейтингах. Также университет применяет практику двойных дипломов и билингвального обучения.