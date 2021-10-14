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Пункты вакцинации планируют открыть во дворах многоэтажек Крыма

Вакцинировать планируют 1,2 млн жителей

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Власти Крыма планируют развернуть передвижные пункты вакцинации от новой коронавирусной инфекции в крупных дворах многоэтажек, сообщил в четверг в эфире телеканала "Крым-24" председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

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"Принято решение в ближайшее время развернуть передвижные пункты вакцинации в местах скопления людей вблизи торговых сетей, на площадях, но эта работа у нас уже ведется. И, возможно, во дворовых территориях, где проживает большое количество людей", - сказал Гоцанюк.

Плановый показатель по вакцинации взрослого населения в регионе составляет 1 212 687 человек (80%). По данным федерального регистра, вакцинировлись первым компонентом - 536 338 человек (44,2% от плана), вторым компонентом - 504 750 человек (41,6% от плана). Ревакцинированы 20 452 человека при плане в 60 572 человека.

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РоссияКрымПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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