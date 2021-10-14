В Кабардино-Балкарии завершают описание территорий, попадающих в зону подтопления

НАЛЬЧИК, 14 октября. /ТАСС/. Специалисты в Кабардино-Балкарии до конца 2021 года завершат работу по установлению точных координат, созданию 3D-моделей участков, попадающих в зону возможного затопления во время паводков. Об этом сообщил в четверг журналистам начальник главного управления МЧС по региону Михаил Надежин.

"В 2021 году все зоны возможного подтопления определены, установлены точные координаты, проведена аэро- и фотосъемки, сделаны 3D-модели местности каждого участка и в настоящее время Росреестром проводится внесение этих участков в свою базу данных. Для того, чтобы не допустить выдачу земельных участков, выдачу разрешения на строительство именно в этих местах. До конца года эта межведомственная работа будет завершена. С 1 января 2022 года в этих местах что-то строить будет нельзя", - сказал он.

Надежин подчеркнул, что работа проводится совместно с Минприроды и Высокогорным геофизическим институтом.

По наихудшему сценарию развития событий в зону возможного затопления в республике попадает 59 населенных пунктов в девяти муниципальных районах, а также в городском округе Нальчик. Это 3 136 домов с населением 12 484 человека, 56 участков автомобильных дорог и 41 автомобильный мост.

Паводкоопасный период на территории республики проходит с апреля по сентябрь. Наполнение рек в этот период происходит в основном водами, образующимися от таяния зимних запасов снега и ледников, а также дождевых осадков. В 2021 году паводков не было.

В целях обеспечения контроля за состоянием уровня рек на территории республики функционируют 11 гидропостов. Основные усилия направили на проведение берегоукрепительных, руслорегулировочных работ, а также расчистку подмостовых пространств.