Потерявшую аутентичность мечеть XIX века в селе Дагестана восстановят

МАХАЧКАЛА, 14 октября. /ТАСС/. Джума-мечеть XIX века в селе Ахты Республики Дагестан планируется восстановить в ее первозданном виде. Проведенные ранее отделочные работы привели к утрате аутентичности внутреннего облика мечети, сообщили в четверг в пресс-службе Агентства по охране культурного наследия Дагестана (Дагнаследия).

"Представители Дагнаследия совместно с сотрудниками Центральных научно-реставрационных проектных мастерских Минкультуры РФ осмотрели объект федерального значения в с. Ахты "Джума-мечеть". Эксперты-реставраторы Елена Колосова и Ришат Вафин провели замеры, описание изменений, произведенных на объекте. Надеемся, что будут приняты все меры в соответствии с законодательством об охране объектов культурного наследия, и объект примет свой первозданный вид", - говорится в сообщении ведомства.

Как пояснили в пресс-службе, ранее руководство мечети провело несогласованные с Дагнаследием строительные работы, из-за которых было сильно изменено внутреннее пространство объекта. "Эта "народная реставрация" без соответствующей документации и согласования с уполномоченным органом наносит большой ущерб памятникам архитектуры и градостроительства в Дагестане", - заметил начальник отдела надзора, сохранения и использования объектов культурного наследия регионального значения Агентства Абдулмажид Абашилов.

По данным пресс-службы, "Дагнаследие неоднократно предпринимало правовые меры реагирования на несогласованные работы внутри объекта культурного наследия, в результате которых была утрачена аутентичность внутреннего пространства, деревянные столбы с росписью и резьбой были снесены, вместо них установлены железные опоры, декор потолка также был заменен на современные отделочные материалы".

По информации Дагнаследия, мечеть в селе Ахты представляет интерес как памятник архитектуры конца XIX века. Здание мечети сложено из камня, она стоит над селением на склоне горы. На скалу опирается выступ михраба, цокольная часть мечети врублена в скалу. Мечеть построена на месте древней мечети VIII в. в 1892-1894 годах местными мастерами при участии армянских мастеров. В советское время памятник претерпел некоторые изменения в связи с приспособлением под музей.