Темпы вакцинации возросли в Вологодской области до 3,5 тыс. привитых в сутки

ВОЛОГДА, 14 октября. /ТАСС/. Темпы иммунизации населения от коронавирусной инфекции увеличились в Вологодской области после ввода некоторых ограничений до 3,5 тыс. вакцинированных в сутки, сообщил в четверг первый заместитель губернатора Антон Кольцов.

"У нас шло поступательное снижение темпов в августе и сентябре. С 5-6 октября темпы вакцинации увеличились и достигли 3,5 тыс. человек в сутки. Это очень неплохой показатель. Нам нужно сохранять данный темп. Рост связан с дополнительными ограничениями, которые мы вынуждены были ввести", - сообщил Кольцов на заседании регионального оперштаба.

Согласно представленным данным, в сентябре прививались от 86 до 133 человек в сутки, в октябре - от 1,2 тыс. до 3,6 тыс. человек. С октября в регионе объявили обязательную вакцинацию для части населения, завершить которую нужно до 25 декабря 2021 года. С 6 октября при обращении за плановой медпомощью необходимо предоставить QR-код, справку о перенесенном коронавирусе, либо ПЦР-тест, действительный в течение 72 часов. С 1 ноября такое требование о предоставлении QR-кода или других документов распространяется в отношении организаций общепита, кинотеатров театров, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, досуговых, развлекательных, зрелищных, физкультурных, спортивных мероприятий, музеев, библиотек, выставочных залов.

"Из 1 739 пациентов в моногоспиталях 14%, то есть 244 пациента вакцинированы. Среди них только 12 человек в тяжелой форме, это менее 1% от всех заболевших. Остальные 86% пациентов не были привиты. У вакцинированных граждан болезнь протекает не так тяжело, они реже попадают в моногоспитали, и они в четыре раза реже заболевают, чем непривитые", - сообщил Кольцов.

На 14 октября в Вологодской области выявили 72 616 случаев заражения коронавирусом, 65 555 человек выздоровели, умерли 2 030 человек. План по вакцинации 80% взрослого населения исполнили на 45%.