Участницы Третьего Евразийского женского форума призвали хранить память о войне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Память о роли женщин в Великой Отечественной войне должна быть сохранена и передана будущим поколениям. Вопросы, касающиеся передачи молодежи правдивой истории войны, истории блокады Ленинграда, обсудили участники круглого стола, который прошел в Государственном музее обороны и блокады Ленинграда в четверг в рамках культурной программы Третьего Евразийского женского форума.

"Сегодня мы проводим круглый стол "Защищая мир и тишину. Женщины и сохранение памяти о Великой Отечественной войне". Роль женщин на войне была особенной. Мы должны помнить о подвиге женщин на войне и передать эту память будущим поколениям", - сказала заместитель директора музея Татьяна Журавлева.

В этом году в России и во всем мире проходят мероприятия, посвященные 80-летию блокады Ленинграда. Фонды музея хранят большое количество экспонатов, рассказывающих истории женщин в блокадном городе. Пишущая машинка поэта Ольги Берггольц, личные вещи водолаза Нины Соколовой, которая прокладывала по дну Ладоги артерию жизни, и многие другие предметы музей использует в разных выставках. Большой вклад в развитие музея вносят дарители, которые отдают музею документы, вещи, фотографии, связанные с Великой Отечественной войной.

Как отметила музейный хранитель Ирина Архимук, фонды хранят и личные дела женщин, живших в блокадном Ленинграде. Среди них - домохозяйки, врачи, учителя, военные. Некоторые из них были награждены медалями, другие не пережили блокадных лет. Истории их подвига музей рассказывает посетителям и бережно хранит.

На понятном языке

Участники круглого стола отметили, что в последнее время молодежь все больше интересуется историей войны в целом и блокады Ленинграда в частности. "Мы организуем много разных мероприятий, стараемся делать их трогательными. И сейчас к нам приходит очень много молодежи, чем дальше, тем больше", - рассказала руководитель благотворительного фонда "Мирные люди" Наталья Казарина.

По ее словам, молодые люди интересуются необычными мероприятиями, рассказывающими о войне. Концерты, чтения, интерактивные выставки позволяют чувственно и доходчиво донести до детей и подростков историю войны. Так, в этом году в Петербурге фонд провел несколько выставок "80 фактов" с короткими описаниями и фотографиями, которые очень понравились зрителям.

По мнению спикеров, работая с молодежью, необходимо создавать эмоционально насыщенные проекты. Так, в музее работает Театр драмы имени Ольги Берггольц. "Один из проектов нашего театра - женский подвиг на войне, он о том, как партизанки, воюя, создавали семьи, отправляли детей в тыл", - рассказала художественный руководитель театра Анна Загребнева.

Передать следующим поколениям

Как рассказала председатель общества блокадников в Израиле Эмилия Ларина, ее мать жила в блокадном Ленинграде, она была врачом и спасала жизни солдат. Позже она спасла четырехлетнюю Эмилию, свою племянницу и девочку-сироту. Женщина вывезла детей из блокадного города.

Общество Израиля выпустило книгу на русском языке и иврите, в которой блокадники поделились воспоминаниями о тех страшных годах. По словам Лариной, книга заинтересовала израильскую молодежь.

Участники круглого стола делились личными историями, рассказывали о своих родственницах, переживших войну или отдавших жизни за победу. "Мне кажется, сейчас важно объединяться и говорить от сердца к сердцу, сохраняя память о великом подвиге", - отметила Загребнева.

Блокада Ленинграда

Блокада Ленинграда длилась 872 дня, с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года, и унесла жизни сотен тысяч жителей города. Точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, оценки разнятся от 500 тысяч до 1,5 миллиона человек. В тяжелейших условиях голода и постоянных артобстрелов жители города продолжали работать и вносить посильный вклад в оборону города и страны: действовали предприятия, в том числе производившие военную технику и боеприпасы, формировались дивизии народного ополчения, работали научные и учебные заведения, учреждения культуры.