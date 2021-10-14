{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Байден: США добились прогресса в борьбе с коронавирусом, но еще не переломили ситуацию

В общенациональном масштабе ежесуточные случаи заражения коронавирусом сократились на 47%

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты добились важного прогресса в борьбе с распространением коронавируса в стране, однако пока не смогли переломить ситуацию. С таким заявлением выступил в четверг в Белом доме американский президент Джо Байден.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В общенациональном масштабе ежесуточные случаи [заражения ковидом] сократились на 47%, госпитализации - на 38% за последние шесть недель", - сказал он. Согласно изложенной президентом информации, количество случаев инфицирования сокращается в 39 штатах, госпитализации - в 38. При этом невакцинированными остаются 66 млн жителей США, уточнил он. "Это все еще недопустимо большое число <...>", - отметил Байден.

"Речь идет о важном прогрессе, но сейчас не время ослаблять усилия. Предстоит сделать еще многое, мы проходим жизненно важный период, стараясь переломить ситуацию с [заболеваемостью] COVID-19", - подчеркнул он.

Теги
СШАБайден, ДжоПандемия COVID-19
Работу журналиста в постковидную эпоху обсудят на Московском фестивале прессы
Дискуссия состоится во второй день фестиваля, который будет посвящен проблемам digital-интеграции и взаимодействию современной прессы с new media
Читать полностью