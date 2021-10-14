Байден: США добились прогресса в борьбе с коронавирусом, но еще не переломили ситуацию

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты добились важного прогресса в борьбе с распространением коронавируса в стране, однако пока не смогли переломить ситуацию. С таким заявлением выступил в четверг в Белом доме американский президент Джо Байден.

"В общенациональном масштабе ежесуточные случаи [заражения ковидом] сократились на 47%, госпитализации - на 38% за последние шесть недель", - сказал он. Согласно изложенной президентом информации, количество случаев инфицирования сокращается в 39 штатах, госпитализации - в 38. При этом невакцинированными остаются 66 млн жителей США, уточнил он. "Это все еще недопустимо большое число <...>", - отметил Байден.

"Речь идет о важном прогрессе, но сейчас не время ослаблять усилия. Предстоит сделать еще многое, мы проходим жизненно важный период, стараясь переломить ситуацию с [заболеваемостью] COVID-19", - подчеркнул он.