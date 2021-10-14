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Дождь в Москве продлится до вечера пятницы

Местами возможны порывы ветра до 14 м/с

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Дождь продлится в Москве до вечера пятницы, городские службы столицы отслеживают состояние улично-дорожной сети в неприрывном режиме, сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

"С 08:00 13 октября до 18:00 14 октября в отдельных районах города выпало до 9 мм осадков. Наибольшее количество - в Зеленограде и северном округе столицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети, прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы. Временных скоплений воды не допущено", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что дождь сохранится в Москве до вечера пятницы, в ночные часы он может усилиться. Местами возможны порывы ветра до 14 м/с.

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