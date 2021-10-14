Работу журналиста в постковидную эпоху обсудят на Московском фестивале прессы

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Состояние традиционных СМИ и ближайшие перспективы развития отрасли, а также работа журналиста в постковидную эпоху стали одними и главных тем для обсуждения на XIX Московском фестивале прессы, который проходит в Москве с 14 по 16 октября в онлайн-формате. Об этом сообщили в столичном департаменте СМИ и рекламы.

В первый день работы форума эксперты обсудили текущее состояние традиционных СМИ и ближайшие перспективы развития отрасли, делились опытом развития цифрового направления и создания новых интересных проектов для аудитории. Также говорили об использовании цифровых решений в распространении прессы, возможностях маркетплейсов и онлайн-подписке Почты России. Внимание уделили и книжной тематике на дискуссиях с представителями издательств.

"Каждый день проведения #PressFestOnline будет посвящен одному из наиболее актуальных вопросов современной медиаиндустрии и издательского бизнеса. <...> Главным отраслевым событием станет обсуждение темы работы журналиста в постковидную эпоху", - говорится в сообщении.

Дискуссия состоится во второй день фестиваля, который будет посвящен проблемам digital-интеграции и взаимодействию современной прессы с new media. На вопросы, как цифровые технологии изменили работу редакций и повлияли на изменение аудитории печатных брендов, чем отличается контент печатного издания и цифровой платформы, являются ли блогеры партнерами или конкурентами профессиональных журналистов - ответят руководители редакций ведущих московских и федеральных изданий и цифровых ресурсов. Также будет затронута и тема профессии фоторепортера в условиях современности.

"Тема постковидного общества также станет одной из центральных в третий, заключительный день онлайн-фестиваля. Как могут измениться коммуникации между городами и странами в связи с антиковидными ограничениями - этому будет посвящена сессия aif.ru "Туризм в эпоху пандемии". Каких мер защиты человечеству придется придерживаться впредь, расскажут репортеры, которым нередко приходится иметь дело с риском", - отметили в департаменте.

Московский фестиваль прессы - отраслевое мероприятие, ежегодно проходящее при поддержке столичного департамента СМИ и рекламы. Соорганизаторами выступают Союз журналистов Москвы и Союз предприятий печатной индустрии. С 2021 года мероприятие проходит в онлайн-формате. В этом году на фестивале пройдут паблик-токи, встречи с журналистами и писателями, воркшопы и мастер-классы по цифровой грамотности, журналистике и коммуникациям в новых медиа. Заключительной частью мероприятия станет подведение итогов и объявление победителей фотоконкурса "Пресса в городе".