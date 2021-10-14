Белгородский губернатор получит доступ для мониторинга за работой машин скорой помощи

ТАСС, 14 октября. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков после жалоб населения получит удаленный доступ для ежедневного мониторинга загрузки машин скорой помощи.

"Сейчас мы переходим на систему ежедневного мониторинга за загрузкой машин. Удаленный доступ будет выведен мне в кабинет. Руководителя департамента здравоохранения жду в ближайшее время с докладом об экстренных предложениях. Плюс ежедневный доклад в соцсетях депздрава о работе скорой помощи: количество машин, реагирование на неотложную помощь", - написал Гладков в четверг на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По словам губернатора Белгородской области, в последнее время жители региона часто жалуются на тот факт, что им сложно дозвониться до скорой помощи или вызвать врача на дом. Отмечаются десятки случаев, когда жители получают экстренную помощь с задержкой.

"Из 178 машин часть стоит в гаражах по тем или иным причинам, значительная доля работает на линии по несколько часов. У нас 28 автомобилей до сих пор передаются от скорой помощи в муниципалитеты. Машины просто стоят уже несколько месяцев", - добавил Гладков.