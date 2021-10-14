Собянин сообщил, что в Москве в следующем году проиндексируют все социальные пособия

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Все социальные пособия в Москве в 2022 году будут проиндексированы, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин в интервью на телеканале ТВЦ.

"Иногда приходится выслушивать критику, что вот когда-то в Москве социальные выплаты были очень крутые, а сейчас вот они как-то там пожухли. На самом деле с 2010 года объем социальных выплат, социальный бюджет, увеличился в 2,7 раза, почти в три раза. Можно, конечно, сказать, что инфляция, но даже с учетом всех инфляций и сопоставимых цифр как минимум на треть эти выплаты и объем социального бюджета увеличился. И в этом [2022] году мы тоже проиндексируем все социальные пособия, выплаты и так далее", - сказал он.

Мэр уточнил, что минимальная пенсия в Москве будет увеличена до более чем 21 тыс. рублей. "Это раза в полтора больше, чем федеральный стандарт. В Москве практически по всем пособиям есть свои доплаты, свой дополнительный уровень социальной защиты. И мы поддерживаем этот высокий стандарт и заложили это в бюджете, несмотря на все сложности", - отметил Собянин.

Согласно проекту бюджета столицы на 2022-2024 гг. расходы на социальную поддержку, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные мероприятия составят более 53% расходов городского бюджета или более 1,9 трлн рублей в год.

На 2022 год предусмотрено 564,5 млрд рублей на оказание мер социальной поддержки москвичей, в том числе на доплаты к пенсии, минимальный размер которой будет увеличен с 20 222 до 21 193 рублей в месяц, льготы на проезд в общественном транспорте, оплату жилищно-коммунальных услуг и лекарственное обеспечение. Расходы на эти цели увеличатся на 6,1% по сравнению с 2021 годом.