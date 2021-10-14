В Калмыкии ввели в эксплуатацию проблемный объект долевого строительства

ЭЛИСТА, 14 октября. /ТАСС/. Прокуратура Калмыкии добилась ввода в эксплуатацию многоэтажки, считавшейся проблемным объектом долевого строительства, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

Мониторинг завершения строительства "проблемных" домов находится на особом контроле прокурора республики, в рамках межведомственного взаимодействия в регионе разработали план мероприятий "дорожная карта" по завершению строительства "проблемных" многоквартирных домов.

"Комплексом принятых совместных мер удалось добиться возобновления застройщиком строительно-монтажных работ по многоквартирному дому по улице Ленина, 321. В настоящее время готовность дома составляет 100%, получено разрешение администрации города Элиста на ввод дома в эксплуатацию. 14 октября 2021 года многоквартирный дом по улице Ленина, 321, города Элиста исключен из Единого реестра проблемных объектов Министерства по строительству России", - говорится в сообщении.

Уточняется, что застройщику проблемного объекта ООО "Кристалл Строй" прокуратура республики Калмыкия неоднократно вносила представления и объявляла предостережения.

"По результатам прокурорской проверки в отношении руководителя строительной организации возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в крупном и особо крупном размерах", которое находится на рассмотрении в Элистинском городском суде Республики Калмыкия", - рассказали в пресс-службе.

Достройка проблемных объектов долевого строительства вошла в число мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития России до 2024 года. Ликвидация долгостроев позволит достичь цели по обеспечению возможности улучшения жилищных условий не менее 5 млн семей россиян.