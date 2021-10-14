Почти весь номерной фонд курортов КЧР забронировали на новогодние праздники

ЧЕРКЕССК, 14 октября. /ТАСС/. Туристы забронировали почти 100% номерного фонда курортов Карачаево-Черкесии (КЧР) на новогодние праздники, сообщили журналистам в региональном министерстве туризма, курортов и молодежной политики.

"Уровень бронирования жилья на курортах Карачаево-Черкесии на зимние каникулы достиг почти 100%. ВТРК "Домбай" и ВТРК "Архыз" традиционно пользуются большим спросом среди туристов на Новый год", - сообщила пресс-служба министерства.

Отмечается, что высокий спрос прослеживается не только на праздники, на сегодняшний день заполняемость курортов республики в среднем достигает 70%, а в туристической деревне Романтик курорта "Архыз" - 90%.

"Заблаговременное бронирование позволяет одновременно выбрать наиболее привлекательное направление для отдыха, заказать авиабилеты, выбрав даты поездки, а также забронировать номер в гостинице, учитывая условия проживания, сервис и стоимость", - добавили в министерстве

На территории курорта Домбай гостей принимает порядка 100 гостиниц и иных средств размещения с номерным фондом около 5,5 тыс. койко-мест. В курорте Архыз и близлежащем поселке 116 гостиниц и гостевых домов с более 4,3 тыс. мест.

Ранее министр туризма, курортов и молодежной политики КЧР Расул Текеев рассказал ТАСС, что в регионе ожидают рост потока туристов на 15% в 2021 году. Согласно прогнозам, республику посетят порядка 1,7 млн человек, в 2020 году турпоток составил более 1,5 млн гостей. За первые девять месяцев 2021 года курорты республики посетили более 1,4 млн отдыхающих, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.