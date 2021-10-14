Путин наградил медалью "За спасение погибавших" девушку из Ингушетии и тренера из Пензы

МАГАС, 14 октября. /ТАСС/. Указом Владимира Путина медалью "За спасение погибавших" наградили 18-летнюю девушку из Ингушетии Сабину Эсиеву, которая спасла шестерых детей из горящего дома в начале марта 2021 года, а также тренера детско-юношеской спортивной школы в Пензенской области Елену Демину, которая помогла детям, отравившимся хлором в бассейне.

2 марта в сельском поселении Плиево произошел пожар в частном доме, в котором проживала семья с шестью детьми. Несмотря на помощь, оказанную соседями и сотрудниками МЧС, дом сгорел дотла. Эсиева одной из первых заметила пожар и забежала в задымленный дом, чтобы вывести детей, которые были одни. 6 марта глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов пригласил Эсиеву и ее семью в администрацию главы и вручил им подарки, поблагодарил родителей девушки за ее воспитание.

"За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить медалью "За спасение погибавших" Эсиеву Сабину Мустафаевну, учащуюся частного профессионального образовательного учреждения "Гуманитарный колледж" Республики Ингушетия", - говорится в документе, опубликованном в четверг на официальном портале правовой информации.

Также медалью "За спасение погибавших" наградили педагога дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы Нижнеломовского района Пензенской области Елену Демину, которая спасла детей при отравлении хлором в бассейне.

Днем 24 апреля на занятиях плаванием в бассейне "Волна" в Нижнем Ломове 21 ребенок получил отравление хлором, 20 из них госпитализировали. В это время тренер Демина готовила группу детей для соревнований по плаванию, из-за головной боли решила отправиться в медпункт и, почувствовав острый запах хлора, бросилась к бассейну спасать детей и выводить их на свежий воздух. Также Демина вызвала скорую помощь. 7 мая врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко вручил тренеру высшую региональную награду - орден "За заслуги перед Пензенской областью".