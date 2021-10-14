В Италии выразили надежду на признание вакцин от коронавируса на основе взаимности

РИМ, 14 октября. /ТАСС/. Директор Итальянского агентства по лекарствам Никола Магрини выразил надежду на "благоприятную эволюцию" в вопросе признания вакцин, не одобренных в ЕС, для получения ковид-сертификатов.

"Идет процесс рассмотрения, и, думаю, будет принята идея взаимности между государствами, что важно с точки зрения внешней политики, не только вакцинации", - сказал он в четверг агентству ANSA. По словам Магрини, вопрос признания не одобренных на территории ЕС вакцин (российской и китайской) с целью получения ковид-сертификата "ждет благоприятное развитие".

Пока привитые российской вакциной "Спутник V" не имеют права на получение сертификата о вакцинации и для ковид-сертификата, необходимого во многих общественных местах, вынуждены сдавать тесты на коронавирус. На прошлой неделе представитель Минздрава, член научно-технического комитета по борьбе с пандемией Джанни Рецца объявил, что медицинские власти Италии не исключают возможность признания полного цикла вакцинации российским препаратом "Спутник V". Он также указал, что рассматривается возможность введения третьей дозы одной из признанных в ЕС вакцин на основе мРНК (от компаний Pfizer и BioNTech и Moderna.

Итальянские СМИ сообщили, что соответствующее распоряжение Минздрава будет распространено в ближайшие дни. Однако ТАСС в четверг не подтвердили данную информацию. "Никакого указания [на этот счет] пока не ожидается", - сказали в Минздраве, подтвердив, однако, что вопрос рассматривается.

"Спутником" привиты в том числе многие итальянские граждане - предприниматели и дипломаты, работающие в России. При почти повсеместном использовании ковид-сертификатов (с пятницы он нужен и на рабочем месте) они оказываются в дискриминированном положении на родине. Это же касается жителей расположенной на территории Италии республики Сан-Марино, массово привитых российской вакциной.

Россия давно предлагает опираться на принцип взаимного признания вакцин. "Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года, став первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. На данный момент препарат зарегистрирован в 70 странах с общим населением 4 млрд человек. Регулятор ЕС 4 марта сообщил о начале процедуры последовательной экспертизы "Спутник V". Ожидается одобрение российской вакцины для экстренного применения и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). 13 октября Россия и ЕС провели очередную встречу по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации от ковида.