В финал конкурса "Мастера гостеприимства" после отбора в Ульяновске вышли 27 человек

АРХАНГЕЛЬСКОЕ /Ульяновская область/, 14 октября. / ТАСС/. Участниками финала конкурса "Мастера гостеприимства. Студенты" станут 27 представителей 15 российских регионов. Итоги полуфинала подвели 14 октября на церемонии закрытия в селе Архангельское Ульяновской области.

"В финал вышли 27 представителей 15 регионов страны", - сообщили журналистам в пресс-службе организаторов конкурса.

Второй региональный полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства. Студенты" собрал 61 участника из 24 регионов. Студенты решали региональные задачи, представляли свои проекты, а также работали в составе команд. "Конкурс "Мастера гостеприимства. Студенты" в самом разгаре. От полуфинала к полуфиналу мы расширяем географию участников, исследуем новые туристические направления, делаем каждый этап еще более насыщенным на события", - отметил на церемонии заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Антон Сериков.

В программе конкурса был воркшоп по публичным выступлениям для участников, который провел руководитель Поволжской школы ораторского мастерства Руслан Хоменко. Основатель школы ресторанного менеджмента Галина Позднякова на своем мастер-классе рассказала о секретах успешной реализации бизнес-идей. Генеральный директор Travel Business School Анна Гуринчук провела для участников мастер-класс по искусству убеждения. Она также проанализировала презентации студентов, разобрала их ошибки и дала советы по улучшению. Кроме того, конкурсанты участвовали в аналитической игре "Точки роста" и кубке "Мастеров гостеприимства" по русским народным играм.

Как рассказал журналистам руководитель конкурса Иван Шулюпин, изначально организаторы позиционировали конкурс как профессиональный и привлекали соответствующую аудиторию, но обратили внимание, что среди участников было много студентов. "Им было очень тяжело конкурировать с профессионалами, с теми, кто работает в отрасли, поэтому большое количество "отсеялось" на двух финалах и полуфиналах. И мы обратили внимание, что с ними, опять-таки, надо по-другому работать, поэтому мы решили провести эксперимент: совместно с Росмолодежью ввели отдельную спецноминацию "Мастера гостеприимства. Студенты". С ними работают наставники в течение всего года, они разрабатывают проекты и получается такая более адресная работа со студенческой аудиторией", - пояснил он.

Конкурс

Всероссийский профессиональный конкурс "Мастера гостеприимства" проводится с 13 ноября 2019 года. Его цель - раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. На конкурсе, кроме знаний и компетенций участников, оцениваются их авторские проекты в сфере гостеприимства, лучшие из них получают поддержку и реализуются в регионах России.

Конкурс проводится по проекту "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование". Для полуфиналов конкурса в 2021 году, кроме Ульяновска, выбрали Петрозаводск, где состязания проходили с 15 по 17 октября и Железноводск - там участники пройдут отбор с 19 по 21 октября. По итогам очных соревнований определят свыше 150 финалистов, которые поборются за гранты на реализацию проектов в специальных номинациях от партнеров конкурса.