МЧС РФ доставило в ЛНР вакцины от гриппа и препараты для хронических больных

ЛУГАНСК, 14 октября. /ТАСС/. Автомобили гуманитарного конвоя МЧС России доставили в Луганскую народную республику (ЛНР) вакцины от гриппа и медицинские препараты для лечения хронических заболеваний. Об этом сообщило в четверг агентство Луганскинформцентр (ЛИЦ) по ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения ЛНР.

"Пришел плановый гуманитарный конвой, в котором к нам зашла вакцина от гриппа. В ближайшее время будет распределение вакцин по амбулаторным учреждениям для продолжения вакцинопрофилактики сезонного гриппа", - сообщает Минздрав ЛНР. Кроме того, гуманитарная автоколонна МЧС РФ доставила в ЛНР препараты для вакцинации детей согласно календарю прививок - АДС (вакцина от дифтерии и столбняка), АКДС (вакцина от коклюша, дифтерии и столбняка) и БЦЖ (вакцина против туберкулеза).

В министерстве добавили, что гуманитарный конвой МЧС РФ также доставил в ЛНР аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), расходные материалы и препараты для перинатального центра и гемодиализа, для лечения онкологических заболеваний, в том числе онкогематологии, для психоневрологических пациентов, а также инсулин.

Нынешний гуманитарный конвой МЧС России для жителей Донбасса является 103-м по счету. Он доставил в ЛНР 79 тонн медикаментов и медицинского имущества. Предыдущий, 102-й конвой МЧС России с гуманитарной помощью 12 августа доставил в Луганск 33 тонны медикаментов и медицинского оборудования.

Первый гуманитарный конвой МЧС РФ прибыл в ЛНР 22 августа 2014 года. Всего с августа 2014 года автомобильные колонны МЧС России доставили для жителей Луганской и Донецкой народных республик более 100 тыс. тонн гуманитарной помощи, из них в ЛНР - почти 49 тыс. тонн.