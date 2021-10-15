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Власти Панамы легализовали употребление марихуаны в медицинских целях

Государство стало первой страной в Центральной Америке, разрешившей употребление каннабиса

ГАВАНА, 15 октября. /ТАСС/. Президент Панамы Лаурентино Кортисо подписал в четверг закон, регулирующий использование марихуаны в медицинских целях на территории республики. Об этом сообщает агентство EFE.

Отмечается, что Панама стала первой страной в Центральной Америке, разрешившей употребление каннабиса. Закон также предусматривает ведение списка лиц и предприятий, которые могут выращивать марихуану для этих целей.

В Латинской Америке употребление марихуаны или медицинских препаратов на основе каннабиса разрешено в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Мексике, Парагвае, Тринидаде и Тобаго, Уругвае, Чили и на Ямайке.

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Панама
Пандемия COVID-19
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